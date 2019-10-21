Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Цукерберг считает, что РФ, КНР и Иран вмешиваются в подготовку к выборам 2020 года в США

Основатель Facebook напомнил, что администрация соцсети удалила четыре группы аккаунтов из России и Ирана в рамках совершенствования методов противодействия дезинформации и влиянию на избирательные процессы в США
Глава и основатель компании Facebook Марк Цукерберг EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Глава и основатель компании Facebook Марк Цукерберг
© EPA-EFE/YOAN VALAT

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Глава и основатель компании Facebook Марк Цукерберг выступил с утверждением о том, что Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в предстоящие в США в 2020 году выборы. Свою позицию он изложил в интервью NBC.

"Мы видим сейчас, как Россия, Иран и Китай используют все более изощренную тактику для вмешательства в выборы, - сказал он. - Одна из причин моей уверенности относительно 2020 года кроется в том, что мы с 2016 года сыграли роль в защите от вмешательства во все важные выборы - во Франции, Германии, в ЕС в целом, в Индии, Мексике и Бразилии".

Цукерберг напомнил, что администрация социальной сети Facebook удалила четыре группы аккаунтов из России и Ирана в рамках совершенствования методов противодействия дезинформации и влиянию на избирательные процессы в США. "Способность выявить и удалить их свидетельствует о том, что наша система теперь гораздо более совершенна, чем в прошлом", - полагает он.

Руководство Facebook ранее не раз подвергалось критике со стороны властей США за недостаточно энергичное противодействие предполагаемому вмешательству в выборы.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его однокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Facebook является одной из ведущих соцсетей в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 млрд пользователей.

Теги
СШАИранРоссияКитайВыборы президента США - 2020
Реклама на ТАСС
Эксперт: РФ ориентируется на принцип КНР по пресечению иностранных нарушений в интернете
Директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов отметил, что в России никто не будет препятствовать деятельности зарубежных IT-предприятий до тех пор, пока они не начнут совершать противозаконные действия в сетевом пространстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС