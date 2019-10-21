Цукерберг считает, что РФ, КНР и Иран вмешиваются в подготовку к выборам 2020 года в США

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Глава и основатель компании Facebook Марк Цукерберг выступил с утверждением о том, что Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в предстоящие в США в 2020 году выборы. Свою позицию он изложил в интервью NBC.

"Мы видим сейчас, как Россия, Иран и Китай используют все более изощренную тактику для вмешательства в выборы, - сказал он. - Одна из причин моей уверенности относительно 2020 года кроется в том, что мы с 2016 года сыграли роль в защите от вмешательства во все важные выборы - во Франции, Германии, в ЕС в целом, в Индии, Мексике и Бразилии".

Цукерберг напомнил, что администрация социальной сети Facebook удалила четыре группы аккаунтов из России и Ирана в рамках совершенствования методов противодействия дезинформации и влиянию на избирательные процессы в США. "Способность выявить и удалить их свидетельствует о том, что наша система теперь гораздо более совершенна, чем в прошлом", - полагает он.

Руководство Facebook ранее не раз подвергалось критике со стороны властей США за недостаточно энергичное противодействие предполагаемому вмешательству в выборы.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его однокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Facebook является одной из ведущих соцсетей в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 млрд пользователей.