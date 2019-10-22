Командование иракских ВС: переброшенные из Сирии военные США должны покинуть Ирак

КАИР, 22 октября. /ТАСС/. Переброшенные из Сирии в Иракский Курдистан американские военнослужащие не получали разрешения остаться на его территории и должны будут покинуть ее. Об этом, как передает во вторник телеканал Al-Sumaria, говорится в заявлении, распространенном совместным оперативным командованием иракской армии.

"Некоторые СМИ и информационные агентства сообщают о выводе американских войск из Сирии в сторону Ирака. Всем перебрасываемым войскам США дано разрешение на въезд в [Иракский] Курдистан транзитом, чтобы затем они покинули Ирак, - отмечается в коммюнике. - Никакого разрешения на то, чтобы эти силы оставались на территории Ирака, нет".

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира". Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. 16 октября силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе города Кобани (Айн-эль-Араб) в 150 км от Алеппо на севере Сирии. В тот же день силы коалиции оставили города Ракку и Табку на северо-востоке арабской республики.

В понедельник агентство Reuters передавало, что группа американских военнослужащих пересекла сирийскую границу в направлении иракской провинции Дахук (в составе Иракского Курдистана) на севере страны. Позднее ряд СМИ сообщал, что переброска подразделений США была согласована с центральным руководством Ирака.

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