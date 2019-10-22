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Акции протеста в Ираке

В беспорядках в Ираке погибли 149 гражданских и восемь силовиков

Еще почти 3,5 тыс. иракцев пострадали

КАИР, 22 октября. /ТАСС/. Жертвами охвативших Ирак в начале октября протестов стали 149 гражданских лиц и восемь сотрудников сил безопасности, пострадали почти 3,5 тыс. иракцев. Такие данные, как сообщает телеканал Sky News Arabia, приводятся в распространенном во вторник заключительном докладе комиссии, занимавшейся расследований этих событий.

"Во время акций протеста были убиты 149 гражданских лиц и восемь сотрудников сил безопасности, пострадали 3458 человек", - отмечается в нем. Следователи также пришли к выводу, что участники манифестаций погибли в результате "чрезмерного применения силы", а также боевых патронов стражами порядка. Кроме того, они считают, что неспособность правоохранительных органов установить комендантский час "привела к росту насилия". При этом в отчете указывается, что приказов "сверху" отрывать огонь по демонстрантам не было.

1 октября в нескольких провинциях Ирака начались антиправительственные выступления в знак протеста против бедности, безработицы и коррупции. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях страны требовали отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в столкновения с полицейскими и военнослужащими.

Теги
ИракАкции протеста в Ираке
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