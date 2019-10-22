СМИ: украинский суд снял с Тюрина подозрение в заказе убийства Вороненкова

КИЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Украинский суд больше не считает, что подозреваемым в организации убийства в Киеве в 2017 году Дениса Вороненкова является Владимир Тюрин, бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой. Об этом сообщило во вторник издание "Украинские новости" со ссылкой на материалы Печерского районного суда Киева, который отменил подозрение (снял обвинение) в отношении Владимира Тюрина.

Защита Тюрина подала ходатайство в суд с просьбой отменить подозрение, которые было заочно предъявлено украинской прокуратурой их клиенту 10 октября 2017 года.

Адвокаты Владимира Тюрина заявили, что сообщение о подозрении не содержит надлежащего изложения фактических обстоятельств уголовного преступления, в совершении которого подозревается их подзащитный, в том числе указания времени, места его совершения, других существенных обстоятельств для правовой квалификации преступления. Защита в своем ходатайстве также заявила о нарушении процессуального порядка вручения уведомления о подозрении.

Решение о снятии подозрений было принято в начале октября, однако о нем стало известно только сейчас, передают "Украинские новости". Между тем по состоянию на 22 октября Владимир Тюрин по-прежнему числился в базе данных Министерства внутренних дел Украины как лицо, находящееся в розыске.

Вороненков 23 марта 2017 года был убит в центре Киева. В октябре 2017 года генпрокурор Украины объявил, что фактическим заказчиком убийства оказался бывший гражданский муж супруги Вороненкова Марии Максаковой - Владимир Тюрин. Мотивы убийства, по версии следствия, были как личные, так и политические. Национальная полиция Украины объявила Тюрина в розыск.

Причастными к убийству считаются еще несколько человек, например, обвиняемыми проходят Ярослав Тарасенко и Александр Лось, которым инкриминируют умышленное убийство и соучастие в преступлении, также прокуратура предъявила обвинение в организации и совершении убийства Вороненкова гражданам Украины Юрию Василенко и Ярославу Левенцу, которые находятся в розыске.