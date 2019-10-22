Эрдоган сообщил о гибели двух граждан РФ, участвовавших в строительстве АЭС в Турции

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил во вторник о гибели двух граждан России, которые принимали участие в строительстве первой в истории Турции АЭС "Аккую". По этому случаю Эрдоган принес свои соболезнования на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я бы хотел начать с того, что от себя лично и от лица турецкого народа я приношу соболезнования в связи с гибелью двух инженеров, участвовавших в реализации проекта "Аккую" и трагически погибших при ДТП", - сказал Эрдоган.