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Эрдоган сообщил о гибели двух граждан РФ, участвовавших в строительстве АЭС в Турции

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил во вторник о гибели двух граждан России, которые принимали участие в строительстве первой в истории Турции АЭС "Аккую". По этому случаю Эрдоган принес свои соболезнования на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я бы хотел начать с того, что от себя лично и от лица турецкого народа я приношу соболезнования в связи с гибелью двух инженеров, участвовавших в реализации проекта "Аккую" и трагически погибших при ДТП", - сказал Эрдоган.

 

Теги
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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