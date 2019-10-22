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Военная операция Турции на севере Сирии

В Анкаре заявили, что договоренности с Москвой не зависят от соглашения с Вашингтоном

АНКАРА, 22 октября. /ТАСС/. Договоренности, которые были достигнуты во вторник Турцией и Россией в Сочи, независимы от соглашений Анкары и Вашингтона касательно приостановки турецкой операции "Источник мира" в Сирии. Об этом сообщил во вторник руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Сегодняшнее соглашение с Россией не зависит от нашего договора с США, согласно которому террористы Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" должны покинуть зону безопасности", - написал он на своей странице в Twitter.

Теги
СШАСирияТурцияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
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