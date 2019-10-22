Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

Асад заявил, что Сирия отвергает захват своей территории под любым предлогом

Ранее сирийский лидер обвинил президента Турции в том, что он "хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами"

ТАСС, 22 октября. Сирия продолжит борьбу против терроризма и оккупации всеми законными средствами. Об этом заявил во вторник сирийский лидер Башар Асад, который провел переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

"Сирия категорически отвергает захват своей территории под любым предлогом", - цитирует Асада агентство SANA.

Ранее во время посещения сирийских войск на одном из участков фронта в провинции Идлиб Асад обвинил Турцию в экспансионистских замыслах в отношении северных районов страны. "Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь [Реджеп Тайип] Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами", - привело агентство слова сирийского лидера.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", с целью создания там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Дамаск расценил вторжение турецких войск как агрессию и по соглашению с курдами направил в приграничные районы армейские подразделения. Сирийские военнослужащие заняли позиции в городах Манбидж, Кобани (Айн-эль-Араб), Ракка, Табка, Айн-Иса и Телль-Тамер. 17 октября Вашингтон и Анкара достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в "Силы демократической Сирии", покинули территорию пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияАсад, Башар ХафезЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Brexit
Туск заявил, что рекомендует лидерам 27 стран ЕС согласиться на отсрочку Brexit
По словам главы Евросовета, такое решение он принял "во избежание Brexit без сделки"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС