Асад заявил, что Сирия отвергает захват своей территории под любым предлогом

ТАСС, 22 октября. Сирия продолжит борьбу против терроризма и оккупации всеми законными средствами. Об этом заявил во вторник сирийский лидер Башар Асад, который провел переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

"Сирия категорически отвергает захват своей территории под любым предлогом", - цитирует Асада агентство SANA.

Ранее во время посещения сирийских войск на одном из участков фронта в провинции Идлиб Асад обвинил Турцию в экспансионистских замыслах в отношении северных районов страны. "Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь [Реджеп Тайип] Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами", - привело агентство слова сирийского лидера.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", с целью создания там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Дамаск расценил вторжение турецких войск как агрессию и по соглашению с курдами направил в приграничные районы армейские подразделения. Сирийские военнослужащие заняли позиции в городах Манбидж, Кобани (Айн-эль-Араб), Ракка, Табка, Айн-Иса и Телль-Тамер. 17 октября Вашингтон и Анкара достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в "Силы демократической Сирии", покинули территорию пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.