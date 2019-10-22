Эксперт назвал новое соглашение по Сирии дипломатическим успехом Эрдогана и Путина

АНКАРА, 22 октября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Договоренности по Сирии, которые были достигнуты во вторник Анкарой и Москвой в Сочи, можно считать новым дипломатическим успехом президентов Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным. Такое мнение выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС турецкий аналитик Имбат Муглу, считающийся специалистом по сирийскому досье.

"Россия сыграла роль посредника между Турцией и Сирией. Сочинское соглашение можно прокомментировать как новый дипломатический успех, который был достигнут благодаря сильным лидерским качествам двух президентов", - отметил он.

По словам Муглу, "совместное решение по Сирии поспособствует достижению мира и стабильности в этой стране". "Создание зоны безопасности и политическое урегулирование кризиса в Сирии обеспечит добровольное возвращение сирийских беженцев", - добавил аналитик.

Ранее во вторник Анкара и Москва достигли соглашения о предоставлении с 12:00 (время совпадает с московским) 23 октября "Силам народной самообороны" 150 часов для вывода бойцов за пределы 30-километровой зоны на границе с Турцией.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.