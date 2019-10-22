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Белый дом назвал утечки со слушаний демократов клеветнической кампанией против Трампа

В слушаниях принимал участие временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Белый дом считает новые утечки в СМИ с организованных демократами слушаний в Конгрессе с участием временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора частью клеветнической кампании против президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

"Президент Трамп не сделал ничего плохого - это скоординированная клеветническая кампания со стороны ультралевых законодателей и радикальных, никем не избранных бюрократов, которые ведут войну против конституции. Никакой услуги за услугу не было. То, что было сегодня - это очередная информация из третьих рук и выборочные утечки с политически мотивированных выборочных слушаний за закрытыми дверями, организованных демократами. Каждый день, пока продолжается этот нонсенс, расходуется все больше времени и денег налогоплательщиков", - сказала она.

Во вторник газета The Washington Post со ссылкой на заявления Тейлора на закрытых слушаниях сообщила о том, что временный поверенный в делах США на Украине ранее говорил по телефону с послом США при ЕС Гордоном Сондландом, и тот сообщил ему, что Трамп требовал от украинского президента Владимира Зеленского публичных заверений в том, что Киев проведет расследование в отношении сына бывшего вице-президента Соединенных Штатов Хантера Байдена.

Тейлор отметил, что все в отношениях двух стран, включая помощь в сфере безопасности, зависело на тот момент от согласия украинской стороны выступить с подобными публичными заявлениями. Дипломат якобы охарактеризовал попытку такого давления на Киев как странную.

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента американского лидера. Как утверждают его политические оппоненты, президент США пытался убедить украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму той беседы. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования. Бывший вице-президент США Джозеф Байден в настоящий момент остается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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