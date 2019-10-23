Reuters: советник Трампа по вопросам торговли и шерпа США в G7 и G20 покидает пост

ТАСС, 23 октября. /ТАСС/. Советник президента США Дональда Трампа по торговым вопросам и его доверенное лицо в G7 и G20 Келли Энн Шоу уходит в отставку в пятницу. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на сотрудников Белого дома.

По их словам, Келли Энн Шоу была одним из советников Трампа в обсуждении торгового соглашения с Китаем, а также вела переговоры с иностранными лидерами перед саммитами. В этом году она была единственной шерпой-женщиной в G7.

По данным источников Reuters в Белом доме, Келли Энн Шоу собирается перейти в частный сектор, однако подробностей относительно ее будущего места работы не приводится. Представители администрации Трампа не сказали, кто займет освободившуюся должность.