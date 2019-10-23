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Беспорядки в Чили

В Чили суд отправил под арест военного по обвинению в убийстве в ходе массовых беспорядков

Убийство было совершено 20 октября

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 октября. /ТАСС/. Суд города Кокимбо во вторник избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для ефрейтора вооруженных сил страны. Его обвиняют в убийстве, совершенном в ходе массовых беспорядков 20 октября, сообщила на своем сайте газета La Tercera.

По версии прокуратуры, обвиняемый во время патрулирования в одном из районов города выстрелил в 23-летнего мужчину, находившегося рядом с магазином, который грабили неизвестные. От полученных ранений молодой человек позднее скончался в одной из городских больниц. На проведение расследования суд отвел 120 дней.

Протесты, переросшие в беспорядки и столкновения с полицией, начались в столице Чили Сантьяго 14 октября, после того как власти решили повысить стоимость проезда в метро. Позднее волнения охватили и другие города. В сложившейся ситуации президент страны Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице и ряде других населенных пунктов, а также решил отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. По данным властей, в ходе беспорядков погибли 15 человек.

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