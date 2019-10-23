Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Зеленский потребовал от всех членов комитета Рады по финансам пройти полиграф

Президент Украины пообещал попрощаться с депутатами, подозрения по которым оправдаются

КИЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти проверку на детекторе лжи в связи с возникшими подозрениями в коррупции.

"Все члены комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы, - написал он в среду в Facebook. - И если подозрения оправдаются, мы с такими депутатами попрощаемся".

Президент Украины добавил, что не намерен мириться с попытками "бросить тень" на его партию. "Я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины", - подчеркнул Зеленский.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в среду возбудила дело по факту возможного получения взятки 11 депутатами Верховной рады "от "Слуги народа" за голосование против законопроекта. В ведомстве напомнили, что в украинских СМИ ранее была обнародована информация о том, что 11 членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики якобы получили по $30 тыс. неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета Верховной рады. По информации украинских журналистов, речь идет о депутатах от "Слуги народа".

Дело зарегистрировано по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в комментарии изданию "Лига" сообщил, что пройдет проверку на полиграфе в среду в 20:00. По его словам, депутат от "Слуги" Александр Дубинский также пройдет процедуру проверки. СМИ сообщают, что во фракции в связи с коррупционным скандалом зреет раскол.

Реклама на ТАСС
Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через четыре недели
Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари сделал это заявление после переговоров с главой Пентагона Марком Эспером
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС