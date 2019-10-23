Зеленский потребовал от всех членов комитета Рады по финансам пройти полиграф

КИЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти проверку на детекторе лжи в связи с возникшими подозрениями в коррупции.

"Все члены комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы, - написал он в среду в Facebook. - И если подозрения оправдаются, мы с такими депутатами попрощаемся".

Президент Украины добавил, что не намерен мириться с попытками "бросить тень" на его партию. "Я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины", - подчеркнул Зеленский.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в среду возбудила дело по факту возможного получения взятки 11 депутатами Верховной рады "от "Слуги народа" за голосование против законопроекта. В ведомстве напомнили, что в украинских СМИ ранее была обнародована информация о том, что 11 членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики якобы получили по $30 тыс. неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета Верховной рады. По информации украинских журналистов, речь идет о депутатах от "Слуги народа".

Дело зарегистрировано по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в комментарии изданию "Лига" сообщил, что пройдет проверку на полиграфе в среду в 20:00. По его словам, депутат от "Слуги" Александр Дубинский также пройдет процедуру проверки. СМИ сообщают, что во фракции в связи с коррупционным скандалом зреет раскол.