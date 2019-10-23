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AFP: суд по делу о нападении на редакцию Charlie Hebdo начнется в мае 2020 года

Ранее агентство сообщало, что слушания по этим делам состоятся с 20 апреля по 3 июля 2020 года

ПАРИЖ, 23 октября. /ТАСС/. Судебные слушания по итогам расследования серии терактов, совершенных в январе 2015 года в Париже и столичном пригороде Монруж, пройдут с 4 мая по 10 июля 2020 года в Париже. Об этом сообщает в среду AFP.

По его данным, присяжные рассмотрят дела 14 подозреваемых. Им вменяется прежде всего оказание материальной поддержки братьям Куаши, которые осуществили нападение на редакцию газеты Charlie Hebdo, и их сообщнику Амеди Кулибали, который убил сотрудника полиции в Монруже и расстрелял посетителей кошерного магазина Hypercacher на востоке Парижа.

Ранее агентство сообщало, что слушания по этим делам состоятся с 20 апреля по 3 июля 2020 года.

7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши напали на редакцию газеты Charlie Hebdo и убили 12 человек. В дальнейшем они были ликвидированы подразделениями жандармерии по борьбе с терроризмом. После этого их сообщник Амеди Кулибали сначала застрелил сотрудницу полиции на южной окраине Парижа, а затем совершил захват магазина Hypercacher и застрелил еще четверых человек, после чего был уничтожен спецподразделением полиции.

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Франция
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