Намибия хочет готовить военных специалистов с помощью российских советников

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Намибия заинтересована, чтобы российские советники обучали военных этой страны, заявил президент страны Хаге Готтфрид Гейнгоб.

"Военные просили меня сказать вам, что заинтересованы в помощи российских военных советников", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Говоря о других сферах российско-намибийского сотрудничества, Гейнгоб заметил, что "наши двусторонние отношения находятся на достаточно хорошем уровне, но не таком высоком, как хотелось бы".

"Существуют проблемы в сфере энергетики, есть вопросы, которые мы должны обсудить. Но мы как друзья всегда можем это сделать", - добавил президент Намибии.