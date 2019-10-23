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Намибия хочет готовить военных специалистов с помощью российских советников

Президент Намибии Хаге Готтфрид Гейнгоб отметил, что отношения двух стран находятся на достаточно хорошем уровне

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Намибия заинтересована, чтобы российские советники обучали военных этой страны, заявил президент страны Хаге Готтфрид Гейнгоб.

"Военные просили меня сказать вам, что заинтересованы в помощи российских военных советников", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Говоря о других сферах российско-намибийского сотрудничества, Гейнгоб заметил, что "наши двусторонние отношения находятся на достаточно хорошем уровне, но не таком высоком, как хотелось бы".

"Существуют проблемы в сфере энергетики, есть вопросы, которые мы должны обсудить. Но мы как друзья всегда можем это сделать", - добавил президент Намибии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНамибияРоссияГейнгоб, Хаге
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