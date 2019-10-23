Евросоюз разработал проект санкций против Турции в связи с военной операцией в Сирии

ТАСС, 23 октября. Евросоюз осудил военные действия Турции в Сирии и подготовил проект новых экономических санкций против Анкары. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на представителей Европарламента.

Одной из основных мер воздействия на Анкару станет замораживание льготного режима турецкого сельскохозяйственного экспорта в ЕС. Отмечается, что несмотря на то, что европейские законодатели не имеют права голоса в отношении торговых санкций, они обладают возможностью сокращения ежегодных выплат в размере около €250 млн, предоставляемых Анкаре в рамках процесса интеграции с ЕС. В качестве крайней меры называется возможное прекращение действия таможенного соглашения между ЕС и Турцией.

Ключевым требованием Европарламента является отказ турецкой стороны от претензий на контроль над зоной безопасности на северо-востоке Сирии. ЕС призывает ввести персональные санкции против турецких чиновников, ответственных за предполагаемые нарушения прав человека в ходе военной операции против курдских вооруженных формирований. Кроме того, европейские парламентарии призывают к созданию на севере Сирии зоны безопасности в соответствии с мандатом ООН.

22 октября председатель Евросовета Дональд Туск призвал Турцию полностью завершить военные действия на северо-востоке Сирии и соблюдать нормы гуманитарного права.