Президент Израиля поручил лидеру "Кахоль-Лаван" сформировать правительство

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 октября. /ТАСС/. Президент Израиля Реувен Ривлин вручил в среду мандат на формирование кабинета министров по итогам выборов 17 сентября лидеру центристского блока "Кахоль-Лаван", бывшему начальнику Генерального штаба Армии обороны Израиля Бени Ганцу. Трансляцию церемонии из резиденции Ривлина в Иерусалиме вела израильская правительственная пресс-служба.

Таким образом впервые с начала 2009 года возможность сформировать коалицию появляется у соперника действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который вернул 21 октября мандат на создание правительства президенту, не справившись с задачей. Нетаньяху остается действующим главой переходного правительства до момента формирования нового кабмина.

По результатам выборов 17 сентября блок "Кахоль-Лаван" получил 33 депутатских мандата, а партия "Ликуд" Нетаньяху - 32. Премьера поддержали четыре правые и ультраортодоксальные партии, которые вместе с "Ликуд" контролируют 55 мест из 120 в однопалатном парламенте. С Ганцем же в коалицию пока готовы пойти блок левых партий "Авода-Гешер" (шесть мест) и "Демократический союз" (пять мест), что дает ему 44 парламентских кресла. Центристам также обещали внекоалиционную поддержку 10 из 13 депутатов от арабского "Объединенного списка", но это также не дает им необходимого для формирования устойчивой коалиции большинства в 61 место в Кнессете 22-го созыва.

Ганцу, как и Нетаньяху, по закону отведено на формирование коалиции 28 дней. Если и ему окажется не по плечу эта задача, начнется отсчет 21 дня, в течение которых любой депутат может попробовать собрать подписи 61 парламентария для создания правительства. Если члены Кнессета так и не смогут собрать правительственную коалицию, Израиль через 90 дней после этого пойдет уже на вторые повторные выборы, а участки для голосования в стране откроются в третий раз за 12 месяцев.