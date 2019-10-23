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Трюдо сформирует новое правительство Канады к 20 ноября

При формировании правительства премьер-министр намерен придерживаться принципа гендерного равенства
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо Даниил Студнев/ТАСС
Описание
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© Даниил Студнев/ТАСС

ОТТАВА, 23 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что сформирует новый кабинет министров к 20 ноября.

"20 ноября новый кабинет министров будет приведен к присяге", - сказал он в среду на пресс-конференции в Оттаве. Трюдо подчеркнул, что при формировании правительства он будет придерживаться принципа гендерного равенства и половина постов достанется мужчинам, половина - женщинам.

По словам Трюдо, первым шагом нового правительства будет внесение на рассмотрение нижней палаты парламента законопроекта о снижении налогов для среднего класса, что было одним из главных его обещаний в качестве лидера Либеральной партии, выигравшей парламентские выборы 21 октября.

Премьер также прокомментировал итоги прошедших выборов, в результате которых либералы полностью лишились поддержки в западных регионах Канады. В частности, в провинции Саскачеван не смог попасть в парламент один из ключевых членов команды Трюдо 70-летний министр общественной безопасности и гражданской защиты Ральф Гудейл. "Чрезвычайно важно, чтобы правительство работало на благо всех канадцев, как я это старался делать в прошлые годы, - сказал он. - Сейчас я буду делать еще больше для этого, я буду общаться с лидерами по всей стране, особенно с жителями Западной Канады, чтобы услышать их". Также Трюдо обещал конструктивно работать со всеми оппозиционными партиями.

Либеральная партия в понедельник одержала победу на парламентских выборах, но не получила большинство в нижней палате. Для формирования правительства большинства либералам необходимо было 170 мандатов, они смогли получить 157. Трюдо как лидер партии сохранил пост премьера.

Теги
КанадаТрюдо, Джастин
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