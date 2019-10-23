В МИД КНДР заявили о доверии Ким Чен Ына и Трампа друг другу

ПХЕНЬЯН, 24 октября. /ТАСС/. Лидеры КНДР и США Ким Чен Ын и Дональд Трамп сохраняют доверие друг к другу, при этом дружеские отношения между ними остаются прочными. Об этом говорится в заявлении советника МИД КНДР Ким Ге Гвана, текст которого опубликовало в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Подтверждаю, что дружеские отношения между нашим председателем Госсовета и президентом Трампом прочны и их доверие друг к другу по-прежнему сохраняется", - подчеркивается в заявлении.

Как отметил Ким Ге Гван, несколько дней назад он был принят руководителем КНДР и доложил ему в том числе о ситуации в отношениях в США. По словам советника, в ходе этой встречи Ким Чен Ын сообщил ему, что "отношения между ним и президентом Трампом являются особыми".

При этом в заявлении Ким Ге Гвана выражается надежда на то, что "на основе таких дружеских отношений [между двумя лидерами] возникнет движущая сила, позволяющая преодолеть все препятствия между КНДР и США и продвинуть отношения между двумя странами в направлении улучшения".

Советник МИД КНДР посетовал, что вопреки воле президента Трампа политические круги Вашингтона и кураторы отношений с КНДР в администрации США "до сих пор охвачены мыслями холодной войны и идеологически предвзятым взглядом, без разбора враждуют" с республикой. "Мы хотим видеть, как США мудро проведут конец этого года", - резюмировал Ким Ге Гван.

В сентябре Трамп заявил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца нынешнего года, но при этом отметил, что проводить саммит в Пхеньяне было бы преждевременным решением. Первый саммит США и КНДР прошел в июне 2018 года в Сингапуре, второй саммит в Ханое в феврале 2019 года закончился безрезультатно. Трамп и Ким Чен Ын провели также короткую встречу в пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года.