Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AP: Зеленский за две недели до инаугурации подвергался давлению со стороны Трампа

По данным источников агентства, президент Украины сообщил своим помощникам о том, что американский лидер добивается от него запуска антикоррупционного расследования в отношении газовой компании Burisma

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский за две недели до инаугурации в мае 2019 года обсуждал с членами своей команды давление, которое якобы оказывали на него американский лидер Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на три источника.

По их данным, Зеленский сообщил своим помощникам о том, что Трамп добивается от него запуска антикоррупционного расследования в отношении газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер. Источник агентства подчеркивает, что встреча Зеленского с членами его предвыборного штаба изначально должна была быть посвящена энергетическим вопросам. Однако в ходе разговора главной темой обсуждения стало то, как избранному президенту Украины следует справляться с давлением со стороны американского президента.

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы вашингтонской администрации. Как утверждают политические оппоненты президента, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдДжулиани, РудольфЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
СМИ: президент Ливана обратится с речью к народу
Мишель Аун выступит с обращением после продолжающихся неделю митингов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС