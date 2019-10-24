Лидер Чада назвал РФ ключевым партнером в борьбе с терроризмом и сохранении стабильности

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Россия является ключевым партнером Чада в борьбе с терроризмом и укреплении стабильности в регионе, заявил в четверг президент страны Идрисс Деби на саммите Россия - Африка в Сочи.

"Вот уже 10 лет в регионе Сахеля мы видим серьезный террористический кризис в Ливии. Несмотря на серьезнейшие частные и коллективные усилия, эта угроза ставит под сомнение наши усилия по развитию. Государства, которые им затронуты, будь то страны бассейна [реки] Чад или страны "сахельской пятерки", выделяют от 18 до 32% бюджета на усилия по безопасности. В этой борьбе против терроризма РФ является ключевым партнером, чтобы укрепить региональную стабильность", - сказал он.

Президент также отметил необходимость политической и дипломатической поддержки РФ на площадке ООН. По его словам, она будет способствовать тому, чтобы "усилия [Чада] по получению голоса в Совете Безопасности ООН увенчались успехом".

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. В нем принимают участие представители всех 54 стран континента, 43 из них представлены на высшем уровне. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита.