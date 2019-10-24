Президент ЦАР поддержал усилия России по помощи странам Африки

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Центральноафриканская республика поддерживает все действия РФ в отношениях с африканскими странами, помогающие справиться со стоящими перед континентом вызовами. Об этом заявил в четверг президент Центральной Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера на заседании саммита Россия - Африка.

"Мы надеемся увеличить уровень жизни в наших государствах. Мне кажется, это те вопросы, на которые мы должны вместе найти ответ путем укрепления сотрудничества между африканским континентом и Россией. Мы уверены, что только такой подход позволит нам справиться с вызовами, стоящими перед нашим континентом, - сказал он. - В этой связи хотел бы приветствовать все действия, которые проводит РФ, помогая нашим государствам в многосторонних и двусторонних контактах".

"Цель нашей встречи заключается в том, чтобы развивать в дальнейшем наше плодотворное сотрудничество", - добавил Туадера.

Президент ЦАР отметил также "исключительное качество организации саммита" и поблагодарил Россию и Сочи за гостеприимство.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. В нем принимают участие представители всех 54 стран континента, 43 из них представлены на высшем уровне. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита.