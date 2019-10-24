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Эспер заявил, что Китай представляет для США большую потенциальную угрозу, чем Россия

При этом глава Пентагона уточнил, что Москва идет на втором месте в списке потенциальных угроз для Вашингтона

БРЮССЕЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают Китай самой значительной потенциальной угрозой для себя, на втором месте стоит Россия. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, выступая в Брюсселе в Германском фонде Маршалла в преддверии встречи министров обороны НАТО. Для противодействия Москве и Пекину он призвал европейские страны тратить больше на оборону и максимально открыть свой оборонный рынок для американского ВПК.

"Расставляя стратегические приоритеты, Китай в списке потенциальных угроз стоит для США на первом месте, Россия на втором", - заявил он. "Пекин и Москва хотят перестроить мир, чтобы он соответствовал их потребностям, они подрывают суверенитет слабых наций путем политических манипуляций и экономического давления", - считает глава Пентагона.

"Существовавшая после Второй мировой войны мировая система, основанная на демократии, свободе, суверенитете наций, и свободной торговле всегда служила нашему процветанию, - сказал американский министр. - Эта система все еще действует, однако этого никто не может гарантировать в будущем, если США и НАТО не будут прилагать усилия для ее защиты".

В этой связи Эспер подчеркнул, что США всегда будут привержены НАТО, однако для адекватного сдерживания противников НАТО и для защиты выгодной мировой системы все страны альянса должны увеличить свои военные расходы до 2% ВВП к 2024 году для приобретения новой военной техники. "К настоящему моменту, только восемь стран НАТО увеличили свои военные расходы до этого уровня", - добавил он.

Эспер также призвал страны Евросоюза пересмотреть принцип приоритетного предоставления оборонных заказов в своих странах европейским компаниям. Он подчеркнул, что "этот рынок должен быть открытым (только для государств НАТО - прим. ТАСС), чтобы страны ЕС могли приобретать наилучшую технику". Вашингтон с 2018 года пытается давить на Брюссель, чтобы остановить введение в действие новых европейских норм по регулированию оборонного рынка, чтобы гарантировать максимальный объем военных заказов для американских компаний.

Теги
СШАРоссияКитайЭспер, Марк
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