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НАТО отметило снижение насилия на северо-востоке Сирии

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что "ситуация все еще остается очень хрупкой"

БРЮССЕЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. НАТО видит прогресс в Сирии и отмечает снижение насилия на северо-востоке арабской республики в зоне турецкой операции, но ситуация все еще остается очень хрупкой. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в четверг по прибытии на встречу министров обороны НАТО.

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"Нас обнадеживает тот факт, что в последние дни мы видим значительное снижение насилия. На этой основе мы должны работать для устойчивого политического решения кризиса в Сирии. Ситуация все еще хрупкая, но, по крайней мере, мы видим некоторый прогресс", - указал он.

Столтенберг заявил, что НАТО не намерена проводить свою миротворческую операцию в Сирии, считает, что это должна быть миссия ООН.

НАТО считает инициативу Берлина по отправке многонациональных сил на север Сирии составляющей политического решения конфликта.

Ранее в среду на пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг отказался давать оценки договоренностям России и Турции по нормализации обстановки в Сирии и подчеркнул, что снижение насилия в арабской республике "стало результатом договоренностей Турции и США".

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

Теги
СирияТурцияКризис в СирииСтолтенберг, ЙенсВоенная операция Турции на севере Сирии
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