Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

НАТО считает, что пока рано оценивать договоренности РФ и Турции по Сирии

При этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал договоренности Турции и США, которые, по его словам, "привели к спаду насилия в Сирии"

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Североатлантический альянс считает, что пока преждевременно оценивать договоренности лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по Сирии. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны НАТО 24-25 октября.

На эту тему
"Историческое соглашение". Турецкие СМИ о переговорах Путина и Эрдогана в Сочи

"Я думаю, что сейчас преждевременно оценивать последствия и результаты соглашения, которого достигли президенты Путин и Эрдоган", - сказал он.

При этом Столтенберг приветствовал договоренности Турции и США, которые, по его словам, "привели к спаду насилия в Сирии". "НАТО подчеркивает необходимость политического урегулирования в Сирии. НАТО полностью поддерживает усилия по урегулирования этого конфликта. Недавно я общался с президентом Эрдоганом, и я, конечно, выразил глубокую озабоченность в связи с операцией в Сирии. Но я также понимаю, что наш союзник страдает, так как возникают вопросы в сфере безопасности. Но последние дни вселяют надежду", - добавил он.

22 октября Путин и Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

Создание зоны безопасности в Сирии

В частности, министры намерены обсудить идею Германии о безопасной зоне под международным контролем на северо-востоке Сирии. "Мы будем обсуждать это на встрече, и я ожидаю, что министр обороны Германии поделится своими предложениями со всеми союзниками", - сказал он.

Генсек подчеркнул, что министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр уже поделилась с ним своей идеей. "Я общался с министром обороны Германии вчера, и она поделилась своими мыслями относительно дальнейших действий на севере Сирии. Нам нужно политическое решение в Сирии, поэтому я приветствую все предложения от союзников по НАТО", - добавил он.

В целом ситуация в Сирии, в частности, военная операция Турции и последующие действия и переговоры, войдут в повестку дня встречи министров обороны НАТО, отметил Столтенберг. "Мы также обсудим ситуацию на северо-востоке Сирии. Члены НАТО могут иметь разные взгляда на то, как можно решить ситуацию в Сирии. Именно это мы и будем обсуждать завтра и послезавтра", - сказал он.

Министр обороны Германии в понедельник заявила, что собирается выступить с инициативой создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией с привлечением Москвы и Анкары. Свое предложение она согласовала с канцлером Ангелой Меркель и представит его западным союзникам на полях встречи министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 24-25 октября. Главу МИД ФРГ Хайко Мааса она поставила в известность, отправив СМС. Маас в связи с этим заявил, что не считает эффективной "дипломатию по СМС".

В новость были внесены изменения (13:21 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАСирияТурцияГерманияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипСтолтенберг, ЙенсПереговоры Путина и Эрдогана в СочиМаас, ХайкоКрамп-Карренбауэр, АннегретВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через четыре недели
Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари сделал это заявление после переговоров с главой Пентагона Марком Эспером
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС