НАТО считает, что пока рано оценивать договоренности РФ и Турции по Сирии

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Североатлантический альянс считает, что пока преждевременно оценивать договоренности лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по Сирии. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны НАТО 24-25 октября.

"Я думаю, что сейчас преждевременно оценивать последствия и результаты соглашения, которого достигли президенты Путин и Эрдоган", - сказал он.

При этом Столтенберг приветствовал договоренности Турции и США, которые, по его словам, "привели к спаду насилия в Сирии". "НАТО подчеркивает необходимость политического урегулирования в Сирии. НАТО полностью поддерживает усилия по урегулирования этого конфликта. Недавно я общался с президентом Эрдоганом, и я, конечно, выразил глубокую озабоченность в связи с операцией в Сирии. Но я также понимаю, что наш союзник страдает, так как возникают вопросы в сфере безопасности. Но последние дни вселяют надежду", - добавил он.

22 октября Путин и Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

Создание зоны безопасности в Сирии

В частности, министры намерены обсудить идею Германии о безопасной зоне под международным контролем на северо-востоке Сирии. "Мы будем обсуждать это на встрече, и я ожидаю, что министр обороны Германии поделится своими предложениями со всеми союзниками", - сказал он.

Генсек подчеркнул, что министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр уже поделилась с ним своей идеей. "Я общался с министром обороны Германии вчера, и она поделилась своими мыслями относительно дальнейших действий на севере Сирии. Нам нужно политическое решение в Сирии, поэтому я приветствую все предложения от союзников по НАТО", - добавил он.

В целом ситуация в Сирии, в частности, военная операция Турции и последующие действия и переговоры, войдут в повестку дня встречи министров обороны НАТО, отметил Столтенберг. "Мы также обсудим ситуацию на северо-востоке Сирии. Члены НАТО могут иметь разные взгляда на то, как можно решить ситуацию в Сирии. Именно это мы и будем обсуждать завтра и послезавтра", - сказал он.

Министр обороны Германии в понедельник заявила, что собирается выступить с инициативой создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией с привлечением Москвы и Анкары. Свое предложение она согласовала с канцлером Ангелой Меркель и представит его западным союзникам на полях встречи министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 24-25 октября. Главу МИД ФРГ Хайко Мааса она поставила в известность, отправив СМС. Маас в связи с этим заявил, что не считает эффективной "дипломатию по СМС".

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