СМИ: власти Йемена достигли соглашения с южными сепаратистами

ТАСС, 25 октября. Правительство Йемена достигло соглашения с сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС). Об этом в четверг вечером сообщила газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники.

По данным газеты, достигнутые договоренности получили название "Эр-Риядское соглашение". Оно подразумевает создание правительства, в состав которого войдут 24 министра, в равных долях представляющие северные и южные провинции Йемена. Также предусмотрено формирование совместной комиссии под руководством коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, которая будет следить за исполнением соглашения.

Непрямые переговоры между правительством Йемена и сепаратистами прошли в Саудовской Аравии.

7 августа во временной столице страны Адене, куда еще несколько лет назад из захваченной мятежниками-хуситами Саны перебралось руководство страны, начались вооруженные столкновения между проправительственными силами и сторонниками ЮПС, в финансовой и военной поддержке которого власти обвиняют Объединенные Арабские Эмираты. Сепаратистам, требовавшим отстранить президента республики Абд Раббо Мансура Хади, которого они называли ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" (йеменское крыло запрещенной в РФ ассоциации "Братья-мусульмане"), удалось взять под контроль госучреждения, армейские базы и президентский дворец. Через несколько дней после саудовского вмешательства южане формально согласились оставить занятые позиции и пойти на переговоры с властями, которые Эр-Рияд предложил провести в Джидде. Однако позднее, отбив попытку лояльных кабмину формирований вернуть Аден, они захватили новые территории, в том числе в соседних провинциях.

Между тем в середине октября поступала информация, что саудовским посредникам во время непрямых переговоров враждующих сторон с начала осени удалось добиться определенного прогресса. Согласно сделке, как передавали некоторые СМИ, ЮПС может получить ряд министерских портфелей в обмен на передачу командования своими военизированными отрядами легитимным властям.

Сообщалось, что подписание соглашение должно было пройти 17 октября в Эр-Рияде. Однако официальный представитель кабмина Раджех Бади опроверг эту информацию. Тогда он также указал на недостоверность распространяемых в прессе положений сделки или ее различных итоговых проектов, назвав их "подозрительными утечками".