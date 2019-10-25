Посольство КНР: британская полиция пока не подтверждает гражданство 39 погибших в Эссексе

ТАСС, 25 октября. Полиция Великобритании пока не может подтвердить, что 39 человек, чьи тела были обнаружены в прицепе грузовика в английском Эссексе, являлись гражданами Китая. Об этом в пятницу сообщило посольство Китая в Великобритании.

"Посольство Китая направило группу под руководством советника-посланника, отвечающего за консульские вопросы, в Эссекс, Англию. Они встретились с местной полицией. Полиция информировала, что они проверяют личности погибших, гражданство которых пока еще не может быть подтверждено", - говорится в заявлении, размещенном на сайте китайской дипмиссии.

В среду полиция Эссекса сообщила об обнаружении 39 тел в прицепе грузовика в промышленной зоне города Грейс. В четверг британский телеканал ITV информировал, что все погибшие были гражданами Китая. По данным телеканала, в настоящий момент следователи устанавливают личности погибших. В качестве предварительной причины смерти 38 взрослых и одного подростка СМИ называют переохлаждение.