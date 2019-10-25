Оппозиционный кандидат в президенты Боливии призвал сторонников продолжать акции протеста

ТАСС, 25 октября. Экс-президент и кандидат на высший государственный пост Боливии Карлос Меса призвал своих сторонников продолжать мирные акции протеста в городах страны. Видеообращение в четверг было опубликовано в его Twitter.

"Не отчаивайтесь. Продолжайте акции. Мирные и демократические мобилизации не должны заканчиваться", - сказал Меса.

Оппозиционер добавил, что действующий президент Эво Моралес "не хочет проведения второго тура".

Ранее Высший избирательный суд Боливии объявил, что после проверки 99,9% бюллетеней Моралес побеждает на выборах главы государства. Отрыв Моралеса от оппозиционного кандидата составляет более 10 процентных пунктов, что гарантирует ему победу уже в первом туре выборов.

Голосование на президентских и парламентских выборах состоялось в Боливии в воскресенье, первые предварительные результаты были обнародованы спустя почти четыре часа после закрытия участков. После их публикации Меса заявил, что итоги голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Моралес в свою очередь сказал, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре. Согласно действующим в стране законам, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10 процентных пунктов.

Во вторник вечером Высший избирательный суд после перерыва опубликовал новые данные предварительного быстрого подсчета голосов, согласно которым Моралес набирает необходимое количество голосов для победы в первом туре. После оглашения этих результатов в стране вспыхнули протесты. В среду Моралес объявил в Боливии режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот. Меса заявил, что не признает победу своего соперника в первом туре.