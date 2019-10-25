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СМИ: Эрдоган подал в суд на французский журнал за оскорбление и клевету

Предметом разбирательства является статья Le Point на тему курдской политики Турции

ТАСС, 25 октября. Президент Турции Тайип Эрдоган подал в суд на французский журнал Le Point за статью, характер которой расценивает как оскорбительный и клеветнический. Как сообщил в пятницу телеканал Habertürk, иск от имени главы государства подал его адвокат.

Ответчиками указаны главный редактор издания Этьенн Жернель и автор публикации в номере от 24 октября Роман Губер. 11-страничный иск подан в Генпрокуратуру Анкары по факту нарушения французскими журналистами статьи УК "Об оскорблении президента".

Предметом разбирательства является статья на тему курдской политики Турции. На обложке журнала размещена фотография Эрдогана с подписями "Этническая чистка, метод Эрдогана-уничтожителя" и "Позволить ему убивать курдов (и угрожать Европе)?". В самом материале также содержатся выражения, которые турецкое руководство считает оскорбительными для себя и страны в целом.

Официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын обвинил Le Point в клевете. "Франция колонизировала многие африканские государства, такие как Алжир, Марокко. Она уничтожила тысячи людей, занималась торговлей рабами, наблюдала за геноцидом в Руанде. И этот французский журнал начал клеветать на нас по поводу этнических чисток!" - написал он в Twitter.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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