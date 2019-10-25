СМИ: суд Украины разрешил изъять документы по делу о назначении Гройсмана премьером

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Суд предоставил Государственному бюро расследований (ГБР) Украины разрешение провести выемку документов в офисе президента страны для проверки законности назначения Владимира Гройсмана премьер-министром в 2016 году. Об этом сообщило в пятницу украинское агентство УНИАН.

По данным агентства, ГБР расследует дело о возможных злоупотреблениях, совершенных должностными лицами при назначении Гройсмана на пост премьера в апреле 2016 года. Следователи полагают, что занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко безосновательно внес в Верховную раду представление на его назначение главой правительства, так как кандидатура Гройсмана не имела поддержки большинства депутатов парламента.

"В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица, которые занимают особо ответственное положение в государственных органах Украины, злоупотребляя служебным положением, при отсутствии предусмотренных законодательством оснований, внесли в апреле 2016 года в Верховную раду Украины представление на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной раде Украины", - цитирует УНИАН постановление, которое вынесла судья Печерского районного суда Киева Татьяна Ильева.

Следователи получили от суда разрешение получить в офисе президента Украины копии ряда документов, которые они намерены изучить для проверки законности процедуры назначения Гройсмана. Среди этих документов - предложения коалиции депутатских фракций "Европейская Украина" по кандидатуре Владимира Гройсмана и представление президента о его назначении на должность премьер-министра, а также служебные записки и справки, которые составлялись в ходе юридического сопровождения этой процедуры.

Следователи также хотят провести сравнительный анализ порядка назначения на должность премьера Гройсмана с порядком назначения на этот пост Арсения Яценюка по представлению коалиции "Европейская Украина".

О начале расследования ГБР Украины дела о возможном незаконном назначении Гройсмана на должность премьер-министра стало известно в августе. В июне бывший член команды президента Украины Виктора Януковича, занимавший должность первого заместителя руководителя его администрации, юрист Андрей Портнов подал в ГБР иск о фальсификации руководством государства документов о наличии коалиции с целью узурпации власти и незаконного назначения на ключевые посты чиновников, что позволило завладеть контролем над бюджетом и ресурсами Украины. Портнов также аргументировал свое обращение тем, что процедура назначения Гройсмана премьером была осуществлена с нарушением законов, поскольку на тот момент в украинском парламенте не было коалиции. Гройсман возглавляет украинское правительство с 14 апреля 2016 года.