Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Джонсон назвал ситуацию с Brexit очень сложной и очень глупой

Премьер-министр Великобритании также заявил, что парламент страны безнадежен

ЛОНДОН, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал очень сложной и очень глупой ситуацию, сложившуюся вокруг процесса выхода королевства из состава Евросоюза. Видеообращение главы правительства к британцам было в пятницу вечером опубликовано на его странице в Twitter.

"Ситуация очень и очень сложная и, боюсь, что парламент безнадежен. Хотя на прошлой неделе мы договорились о прекрасной сделке с нашими европейскими друзьями и поставили ее на голосование перед депутатами, они проголосовали за отсрочку Brexit, хотя и одобрили саму сделку. Это ужасно глупая ситуация, поскольку теперь Европейский союз решает, как долго мы должны будем оставаться в составе ЕС", - сказал Джонсон, пояснив, что в такое положение страну поставили британские депутаты, принявшие "пораженческий закон", который вынудил премьера просить ЕС об отсрочке Brexit.

Джонсон, добивающийся теперь проведения досрочных выборов в парламент страны, добавил, что именно обновление состава Палаты общин является лучшим выходом для королевства. Поставить на голосование вопрос о выборах правительство Джонсона намерено уже в понедельник. Тем не менее, по словам премьера, раскол внутри оппозиционной Лейбористской партии может помешать проведению выборов, продлив период связанной с Brexit неопределенности.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
Реклама на ТАСС
Молния
США приостанавливают рейсы в города Кубы, за исключением Гаваны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС