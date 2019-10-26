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Адвокат Бутиной заявил, что власти США не обращались к нему по делу Уилана

Роберт Дрисколл добавил, что никакого закулисного развития событий в деле Бутиной в последние месяцы, когда она отбывала тюремное заключение в Таллахасси, не было

ВАШИНГТОН, 26 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Власти США не обращались к адвокату гражданки России Марии Бутиной Роберту Дрисколлу по поводу дела американца Пола Уилана, задержанного в прошлом году в Москве по обвинению в шпионаже. Об этом Дрисколл сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС после депортации его подзащитной из Майами (штат Флорида) в Москву.

На просьбу уточнить, есть ли увязка между делами Бутиной и Уилана, юрист ответил: "Не имею ни малейшего представления". "Я никогда не обсуждал дело Пола Уилана ни с кем в правительстве США. Я, вероятно, читал то же самое, что и вы. Некоторые строят предположения, что он может быть освобожден после того, как Мария вернется домой. Я понятия не имею. Не знаю, какова его ситуация", - сказал Дрисколл.

Он также заверил, что никакого закулисного развития событий в деле Бутиной в последние месяцы, когда она отбывала тюремное заключение в Таллахасси (штат Флорида), не было.

"Нет. И это примечательно в данном деле. Все думали, что за ним стоит нечто большее, однако в действительности это не так. Она - просто студентка. Никакой секретной информации, никакого шпионажа, ничего подобного [не было]", - заявил адвокат.

Дела Бутиной и Уилана

30-летней Бутиной инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи.

Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Теги
СШАРоссияДело Марии БутинойДело Пола Уилана
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