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Литва вручит осужденным по делу о событиях января 1991 года русский перевод приговора

После передачи документов у осужденных будет 20 дней на то, чтобы обжаловать приговор

ВИЛЬНЮС, 26 октября. /ТАСС/. Литва подготовила перевод приговора по делу о событиях января 1991 года на русский язык и передаст его фигурирующим лицам, не владеющим литовским языком. Об этом в субботу сообщила Балтийская служба новостей.

"Завершен перевод решения, принятого в марте Вильнюсским окружным судом, на русский язык. Он будет вручен для ознакомления осужденным", - приводятся в сообщении слова представителя судебной инстанции Лины Немейкайте. По ее словам, у этих лиц после передачи документов будет 20 дней на то, чтобы обжаловать приговор.

По данным представителя суда, к настоящему времени на это решение уже подано 58 апелляций. Всего в качестве обвиняемых по делу проходили 67 человек.

Приговоры очные и заочные

В январе 1991 года во время политического двоевластия с уличными стычками сторонников независимости и тех, кто хотел, чтобы Литва оставалась в составе СССР, в Вильнюсе погибли 14 человек. Литовская сторона в гибели гражданских лиц обвинила советских военных и политическое руководство СССР. Всего обвинения по статьям за военные преступления и преступления против человечности были предъявлены 67 гражданам РФ, Белоруссии и Украины.

Эти страны не сочли для себя возможным содействовать Вильнюсу в преследовании своих граждан и отрицательно ответили на просьбы о помощи в процессуальных действиях.

На скамье подсудимых оказались два человека. Один из них - гражданин РФ, ветеран вооруженных сил, полковник запаса Юрий Мель. В марте 2014 года он был задержан в Литве, куда по делам в очередной раз легально въехал из Калининградской области. Второй - проживающий в Вильнюсе гражданин России, бывший военнослужащий Геннадий Иванов. Вердиктом суда Мелю назначено семь, Иванову - четыре года тюрьмы, другим подсудимым - от четырех до 14 лет лишения свободы.

Позиция России

Следственный комитет РФ возбудил в апреле текущего года уголовное дело в отношении судей, которые вели процесс. Как отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, они подозреваются в совершении преступления по статьям за вынесение заведомо неправосудного приговора, так как события в Вильнюсе 1991 года имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР.

Дело о январских событиях почти 28-летней давности, которое рассматривалось в суде с начала 2016 года, являлось крупнейшим в истории судебной системы Литвы как по числу фигурантов, так и по объему документации. Следствие передало в суд 700 томов документов, обвинительный акт занимал 13 томов. В переведенном на русский язык приговоре содержится около 700 страниц.

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