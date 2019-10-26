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Приговор организаторам референдума в Каталонии

В Мадриде прошла акция в поддержку единства Испании

Ожидается, что в Барселоне похожая акция состоится 27 октября

МАДРИД, 26 октября. /ТАСС/. Сотни человек приняли участие в акции в поддержку единства Испании и конституционного порядка в центре Мадрида в субботу.

Митинг начался в полдень на площади Колон. Многие участники акции принесли с собой испанские флаги. Организатором манифестации стала крайне правая партия "Вокс".

Ожидается, что в Барселоне похожая акция состоится в воскресенье. Митинги в поддержку единства Испании проходят после серии протестов сторонников независимости Каталонии.

14 октября Верховный суд страны вынес вердикт по делу каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года. Их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы.

Тогда в Каталонии начались манифестации сторонников выхода региона из состава Испании, часто акции заканчивались беспорядкам. Участники демонстраций перекрывали трассы, железнодорожные пути, блокировали доступ к аэропорту Барселоны, жгли мусорные контейнеры, разбивали витрины магазинов и кафе. В результате за неделю протестов пострадали почти 600 человек.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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