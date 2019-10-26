Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

МИД Турции назвал идею ФРГ создать международную зону безопасности в Сирии нереалистичной

В ведомстве считают, что более реалистичным было бы сфокусироваться на перемещении людей в эту зону

АНКАРА, 26 октября. /ТАСС/. Турция считает нереалистичным предложение Германии создать международную зону безопасности на северо-востоке Сирии. Об этом заявил в субботу в Анкаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции со своим германским коллегой Хайко Маасом.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Мы увидели, что подход Соединенных Штатов [в отношении Сирии] неискренний, и мы начали операцию "Источник мира". После этого мы заключили соглашение с США и Россией, - отметил глава МИД. - Мы не считаем реалистичным такое предложение (предложение Германии о международной зоне безопасности - прим. ТАСС). Сейчас было бы более реалистично сфокусироваться на перемещении людей [в зону безопасности]".

Чавушоглу сообщил, что, "согласно данным ООН, во время операции "Источник мира" в свои дома стали возвращаться 30 тыс. человек".

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее выступила с предложением о создании международной зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону к югу от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

Теги
СирияТурцияГерманияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Премьер Ирака проведет перестановки в правительстве
Перестановки коснутся пяти министерских портфелей, отметил официальный представитель кабмина страны Саад аль-Хадиси
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС