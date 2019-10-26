МИД Турции назвал идею ФРГ создать международную зону безопасности в Сирии нереалистичной

АНКАРА, 26 октября. /ТАСС/. Турция считает нереалистичным предложение Германии создать международную зону безопасности на северо-востоке Сирии. Об этом заявил в субботу в Анкаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции со своим германским коллегой Хайко Маасом.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Мы увидели, что подход Соединенных Штатов [в отношении Сирии] неискренний, и мы начали операцию "Источник мира". После этого мы заключили соглашение с США и Россией, - отметил глава МИД. - Мы не считаем реалистичным такое предложение (предложение Германии о международной зоне безопасности - прим. ТАСС). Сейчас было бы более реалистично сфокусироваться на перемещении людей [в зону безопасности]".

Чавушоглу сообщил, что, "согласно данным ООН, во время операции "Источник мира" в свои дома стали возвращаться 30 тыс. человек".

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее выступила с предложением о создании международной зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону к югу от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.