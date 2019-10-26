Президент Украины сменил губернатора Луганской области

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Гайдая новым губернатором Луганской области. Об этом говорится в опубликованном в субботу указе президента от 25 октября.

"Назначить Гайдая Сергея Владимировича председателем Луганской областной государственной администрации", - говорится в документе. Одновременно Зеленский освободил от должности главы этого региона Виталия Комарницкого. Он занимал данный пост около четырех месяцев.

Сергей Гайдай ранее возглавлял Мукачевский район в Закарпатье.

В субботу Зеленский приехал в Донбасс на позиции националистов, которые находятся в районе разведения сил и средств у Золотого в Луганской области. Глава государства говорил о необходимости разведении сил и требовал от радикалов сложить оружие.