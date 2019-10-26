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Премьер Вьетнама поручил провести расследование в связи с обнаружением 39 тел в Эссексе

В выяснении обстоятельств происшествия должны быть задействованы сотрудники министерства общественной безопасности, МИД, местные власти, а также ряд соответствующих государственных органов, отметил Нгуен Суан Фук

ТАСС, 26 октября. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук распорядился начать расследование в связи с обнаружением 23 октября в прицепе грузовика в английском Эссексе 39 погибших, большинство из которых, предположительно, являлись вьетнамскими гражданами. Соответствующее заявление было размещено в воскресенье на официальном сайте вьетнамского правительства.

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"В связи с поступившей информацией, согласно которой среди обнаруженных в прицепе грузовика в Великобритании 39 человек могли быть вьетнамцы, премьер-министр Нгуен Суан Фук отдал распоряжение соответствующим ведомствам уточнить детали этого дела и принять необходимые меры", - отмечается в заявлении. Нгуен Суан Фук отметил, что в выяснении обстоятельств происшествия должны быть задействованы сотрудники министерства общественной безопасности, МИД, местные власти, а также ряд соответствующих государственных органов.

Вьетнамский премьер поручил полиции провести расследование в связи с возможным незаконным перемещением людей, а также обязал министерство иностранных дел страны следить за развитием ситуации и сотрудничать с соответствующими британскими службами для установления личностей погибших. Нгуен Суан Фук указал, что первые результаты проверок должны быть представлены уже 5 ноября.

В свою очередь представитель полиции графства Эссекс Марин Пэссмор в эфире телеканала Sky News заявил, что пока подтвердить личности всех граждан, обнаруженных в прицепе грузовика в Эссексе, не представляется возможным, однако британская полиция настроена на сотрудничество с представителями Вьетнама по этому делу. В то же время британские сотрудники правоохранительных органов не исключают, что в прицепе грузовика могли находиться также граждане других стран, отметил Пэссмор.

По делу о гибели людей были задержаны пять человек. Они подозреваются в действиях, приведших к смерти 39 человек, и участии в преступном сговоре с целью незаконной перевозки людей через границу. В качестве предварительной причины смерти 31 мужчины и восьми женщин СМИ называют переохлаждение. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.

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ВеликобританияВьетнам
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