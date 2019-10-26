El Pais: в Барселоне проходит акция протеста сторонников независимости Каталонии

МАДРИД, 26 октября. /ТАСС/. Тысячи человек присоединились к акции протеста сторонников независимости Каталонии, которая началась в субботу вечером в испанской Барселоне. Об этом сообщила газета El Pais.

Митинг проходит в центре каталонской столицы. В этой связи одна из главных достопримечательностей города - храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) - закрыла свои двери для посетителей раньше обычного. Участники протеста выступают против вердикта по делу лидеров каталонского сепаратистского движения.

Ожидается, что в воскресенье в Барселоне пройдет акция в поддержку единства Испании.

14 октября Верховный суд страны вынес вердикт по делу каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года. Их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы.

Тогда в Каталонии начались манифестации сторонников выхода региона из состава Испании, часто акции заканчивались беспорядкам. Участники демонстраций перекрывали трассы, железнодорожные пути, блокировали доступ к аэропорту Барселоны, жгли мусорные контейнеры, разбивали витрины магазинов и кафе. В результате за неделю протестов пострадали почти 600 человек.