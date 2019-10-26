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WP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор

Дополнительные силы помогут "предотвратить" попадание нефтяных месторождений в руки боевиков ИГ, отмечает газета

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post.

По словам одного из источников издания, дополнительные силы помогут "предотвратить попадание нефтяных месторождений в руки боевиков ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) и других дестабилизирующих [ситуацию] действующих лиц".

Должностные лица США также заявили газете, что план защиты нефтяных месторождений предполагает возвращение в Сирию нескольких сотен американских военных, однако "менее батальона", который обычно насчитывает от 800 до 1 тыс. солдат.

Министр обороны США Марк Эспер заявил в пятницу, что Вашингтон намерен перебросить дополнительные наземные механизированные силы в Дейр-эз-Зор для охраны нефтяных полей от боевиков ИГ.

Ранее агентство SANA сообщило, что колонна американских войск вошла в субботу под прикрытием вертолетов в сирийскую провинцию Хасеке с территории соседнего Ирака. Как уточнило агентство, американские военные прибыли на базу в Касруке, которая находится на шоссе Камышлы - Телль-Тамер.

Теги
СШАИракСирия
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