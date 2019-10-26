El Pais: полиция применила силу против протестующих близ своего здания в Барселоне

ТАСС, 26 октября. Сотрудники испанских правоохранительных органов применили силу для разгона участников акции протеста сторонников независимости Каталонии около здания управления национальной полиции Барселоны. Об этом сообщила в субботу газета El Pais.

По ее данным, на улицах города между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов начались столкновения.

14 октября Верховный суд страны вынес вердикт по делу каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года. Их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы.

Тогда в Каталонии начались манифестации сторонников выхода региона из состава Испании, часто акции заканчивались беспорядкам. Участники демонстраций перекрывали трассы, железнодорожные пути, блокировали доступ к аэропорту Барселоны, жгли мусорные контейнеры, разбивали витрины магазинов и кафе. В результате за неделю протестов пострадали почти 600 человек.