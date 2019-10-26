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Приговор организаторам референдума в Каталонии

El Pais: полиция применила силу против протестующих близ своего здания в Барселоне

Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов начались столкновения, отмечает газета

ТАСС, 26 октября. Сотрудники испанских правоохранительных органов применили силу для разгона участников акции протеста сторонников независимости Каталонии около здания управления национальной полиции Барселоны. Об этом сообщила в субботу газета El Pais.

По ее данным, на улицах города между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов начались столкновения.

14 октября Верховный суд страны вынес вердикт по делу каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года. Их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы.

Тогда в Каталонии начались манифестации сторонников выхода региона из состава Испании, часто акции заканчивались беспорядкам. Участники демонстраций перекрывали трассы, железнодорожные пути, блокировали доступ к аэропорту Барселоны, жгли мусорные контейнеры, разбивали витрины магазинов и кафе. В результате за неделю протестов пострадали почти 600 человек.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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