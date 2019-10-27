Командир СДС заявил, что курды причастны к предполагаемому уничтожению главаря ИГ в Сирии

ТАСС, 27 октября. Командующий вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Абди заявил в воскресенье о причастности курдов к операции, в результате которой, предположительно, был уничтожен главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади.

"Успех этой исторической операции стал результатом совместной разведывательной работы с американскими партнерами", - написал Абди в Twitter.

Ранее журнал Newsweek сообщил, что в субботу во время спецоперации в сирийской провинции Идлиб был уничтожен главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади. По его данным, операция проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения заслуживающих доверия разведывательных данных. Представитель сухопутных войск США, проинформированный о результатах операции, сообщил журналу, что аль-Багдади ликвидирован.

Версии гибели аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.