Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Приговор организаторам референдума в Каталонии
Обновлено 

Около 80 тыс. сторонников единства Испании вышли на демонстрацию в Барселоне

В манифестации принимают участие политики

МАДРИД, 27 октября. /ТАСС/. Тысячи сторонников единства Испании присоединились в воскресенье к демонстрации в Барселоне. Организатором митинга стала ассоциация "Каталонское гражданское общество".

Многочисленные политики решили поддержать манифестацию и принять в ней участие. К демонстрации, в частности, присоединился исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель, сообщает газета El Pais. Многие собравшиеся принесли с собой испанские флаги и скандируют лозунги в поддержку территориальной целостности страны. По данным стражей порядка, в митинге участвуют 80 тыс. человек.

Одновременно с этой акцией в Барселоне устроили митинг сторонники независимости Каталонии. Организаторами протеста являются так называемые комитеты в защиту республики. Митинги именно этого движения зачастую перерастают в беспорядки. Одна из акций сейчас проходит в районе железнодорожного вокзала Барселоны.

С 14 октября в разных городах Каталонии прошли многочисленные манифестации сторонников независимости региона. Поводом для их проведения стал вердикт Верховного суда Испании, который приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости 2017 года, к тюремному заключению на срок до 13 лет. Акции протеста зачастую заканчивались беспорядками, пострадали сотни человек.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
Реклама на ТАСС
Президент Кубы начал визит в Россию с посещения Санкт-Петербурга
Мигель Диас-Канель посетил Пискаревское мемориальное кладбище
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС