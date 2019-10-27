Около 80 тыс. сторонников единства Испании вышли на демонстрацию в Барселоне

МАДРИД, 27 октября. /ТАСС/. Тысячи сторонников единства Испании присоединились в воскресенье к демонстрации в Барселоне. Организатором митинга стала ассоциация "Каталонское гражданское общество".

Многочисленные политики решили поддержать манифестацию и принять в ней участие. К демонстрации, в частности, присоединился исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель, сообщает газета El Pais. Многие собравшиеся принесли с собой испанские флаги и скандируют лозунги в поддержку территориальной целостности страны. По данным стражей порядка, в митинге участвуют 80 тыс. человек.

Одновременно с этой акцией в Барселоне устроили митинг сторонники независимости Каталонии. Организаторами протеста являются так называемые комитеты в защиту республики. Митинги именно этого движения зачастую перерастают в беспорядки. Одна из акций сейчас проходит в районе железнодорожного вокзала Барселоны.

С 14 октября в разных городах Каталонии прошли многочисленные манифестации сторонников независимости региона. Поводом для их проведения стал вердикт Верховного суда Испании, который приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости 2017 года, к тюремному заключению на срок до 13 лет. Акции протеста зачастую заканчивались беспорядками, пострадали сотни человек.