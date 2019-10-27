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DPA: глава МИД Германии прибыл с необъявленным визитом в Ливию

У Хайко Мааса запланированы переговоры с главой Правительства национального согласия Фаизом Сараджем

БЕРЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас прибыл в воскресенье с необъявленным визитом в Ливию, где у него запланированы переговоры с главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем. Об этом сообщило агентство DPA.

По его данным, встреча состоится в небольшом курортном городе Зуара в 120 км к западу от Триполи. Из соображений безопасности о визите не сообщалось заранее.

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. 4 апреля Хафтар объявил о начале операции в столице с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.

В свою очередь Сарадж отдал приказ быть готовыми к обороне всем подконтрольным ему военизированным формированиям, которые начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму со стороны ЛНА. Вооруженное противостояние привело к гибели сотен людей, появлению тысяч беженцев и разрушению важных инфраструктурных объектов.

Теги
ГерманияЛивияМаас, Хайко
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