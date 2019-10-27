Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади

Reuters: подготовка к операции США по ликвидации главаря ИГ велась на авиабазе в Ираке

Успешному исходу операции по ликвидации Абу Бакра аль-Багдади помогли сотрудники иракской разведки и спецслужб помогли, отмечает агентство

ТАСС, 27 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы США готовили операцию по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади на авиабазе, расположенной на западе Ирака. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.

"Сотрудники иракской разведки и спецслужб помогли успешному исходу операции [по ликвидации главаря ИГ]", - приводит агентство слова своего источника из числа американских официальных лиц.

В свою очередь Министерство обороны Ирака, заявление которого опубликовала телекомпания CNN, сообщило, что именно сотрудники иракской Национальной разведывательной службы определили точное местонахождение аль-Багдади и его помощников в сирийской провинции Идлиб.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации американскими военными аль-Багдади. По его словам, вместе с главарем ИГ было уничтожено множество бойцов группировки и его сообщников. Трамп также выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за содействие в проведении операции. При этом в Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.

Теги
СШААбу Бакр аль-БагдадиЛиквидация Абу Бакра аль-Багдади
Реклама на ТАСС
Курды сообщили, что вместе с военными США ликвидировали еще одного террориста в Сирии
Был уничтожен официальный представитель ИГ Абу Хасан аль-Мухаджир, сообщил командующий СДС Мазлюм Абди
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС