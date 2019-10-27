Пелоси заявила, что Белый дом уведомил РФ о рейде против главаря ИГ раньше, чем Конгресс

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси подвергла президента Дональда Трампа резкой критике, утверждая, что он уведомляет Россию о своих ключевых решениях в сфере национальной безопасности раньше, чем американских законодателей.

Обвинения этого рода содержатся в письменном заявлении, которое Пелоси обнародовала в воскресенье после того, как Трамп объявил в Белом доме о проведении Вооруженными силами США рейда в Сирии, увенчавшегося уничтожением главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

"Палата представителей должна быть проинформирована об этом рейде, о котором заранее были уведомлены россияне, но не высшее руководство Конгресса, а также о стратегии администрации [США] в регионе в целом", - говорится в заявлении Пелоси. Она представляет Демократическую партию США, а Трамп является республиканцем. "Наши вооруженные силы и союзники заслуживают сильного, мудрого и стратегического лидерства со стороны Вашингтона", - заявляет спикер Палаты представителей. В государственной иерархии США она занимает третий по значимости пост.

Пелоси также напоминает, что в принятой ранее в октябре резолюции, не имеющей обязательной силы, нижняя палата Конгресса подавляющим большинством голосов призвала Трампа представить "ясную стратегию" дальнейшей борьбы с ИГ. "Смерть аль-Багдади является значительным событием. Однако смерть главаря ИГ не означает уничтожения всей этой группировки", - отмечает влиятельный законодатель.

Трамп в своем обращении к согражданам в связи с уничтожением аль-Багдади поблагодарил за оказание содействия в проведении операции прежде всего Россию. Согласно изложенной им информации, США предупредили Россию о намерении перебросить через контролируемые ее силами районы Сирии участников рейда против аль-Багдади на 8 вертолетах при поддержке других видов авиации, однако не раскрывали цель этой операции. Между тем официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков подчеркнул, что не располагает информацией о содействии пролету американской авиации в зону деэскалации "Идлиб" в Сирии.

У помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, выступавшего в воскресенье эфире телекомпании NBC, поинтересовались, следует ли придавать какое-то особое значение тому, что Трамп выразил признательность в первую очередь России, а сирийских курдов упомянул последними. О'Брайен ответил на этот вопрос отрицательно. Он заявил, что участники рейда пролетали на своих вертолетах над районами, в которых сосредоточены "значительные силы и средства противовоздушной обороны". "Там находятся сирийцы, россияне, турки. Так что мы высоко ценим тот факт, что наши вертолеты и самолеты не тронули", - сказал советник Трампа.