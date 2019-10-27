Палата общин проголосует по предложению Джонсона провести досрочные парламентские выборы

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Палата общин британского парламента проголосует в понедельник по предложению премьер-министра страны Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы 12 декабря. По оценкам экспертов, попытка Джонсона вывести из тупика процесс Brexit, изменив расклад сил в парламенте, имеет не так много шансов на успех, поскольку главе правительства нужно заручиться поддержкой двух третей от общего числа депутатов палаты.

Парламентский паралич

"Парламент не может больше держать в заложниках всю страну. Миллионы людей и предприятий не могут строить планы на будущее, этот паралич наносит вред государству", - заявил глава правительства накануне голосования. По его мнению, в своем нынешнем составе Палата общин продолжит блокировать любые попытки правительства осуществить Brexit и будет требовать все новых и новых отсрочек, даже если Брюссель согласится перенести дату выхода страны из состава ЕС на 31 января. Джонсон также пообещал не отступать в случае поражения и, "действуя как таран", день за днем выносить на рассмотрение Палаты общин вопрос о выборах.

Необходимость проведения досрочных выборов назрела после того, как во вторник, одобрив во втором чтении сделку Джонсона с ЕС, британские парламентарии отклонили предложение премьера за 3 дня рассмотреть и принять законопроект о Brexit, основанный на достигнутом им соглашении. Поражение, которое потерпело в парламенте консервативное правительство меньшинства, означает, что отсрочка Brexit становится практически неминуемой, так как до крайнего срока осуществления Brexit остается всего три дня. Евросоюз при этом пока так и не принял решения по поводу отсрочки и ждет итогов голосования в Палате общин, чтобы понять, сколько времени понадобится Лондону для того, чтобы добиться утверждения сделки.

Расклад сил

В сентябре оппозиционная Лейбористская партия дважды подряд блокировала инициативу премьер-министра о проведении досрочных выборов. Согласно британскому законодательству, выборы могут быть назначены вне очереди, если соответствующее предложение поддержат две трети депутатов парламента (434 законодателя). При текущем раскладе сил в Палате общин это невозможно без поддержки как минимум четверти всех депутатов от Лейбористской партии, которой и предстоит определить исход голосования.

Хотя среди лейбористов нет единства в вопросе о необходимости выборов, в настоящий момент руководство крупнейшей оппозиционной силы заявляет, что поддержит выборы лишь после того, как вероятность Brexit без сделки с ЕС будет тем или иным образом исключена. Лейбористы могут решить, что это условие соблюдено, если Еврокомиссия разрешит Лондону отсрочить Brexit на три месяца. Сейчас выборы невыгодны для лейбористов - опрос общественного мнения, результаты которого в воскресенье опубликовала газета "Обсервер", говорит о том, что консерваторы могут получить 40% голосов избирателей, а лейбористы - лишь 24%, существенно сдав позиции по сравнению с прошлыми досрочными выборами в парламент, проведенными в 2017 году по инициативе Терезы Мэй, занимавшей тогда премьерское кресло.

Проведение выборов при этом поддерживают Шотландская национальная партия и "Либеральные демократы", рассчитывающие укрепить свои позиции. Они могут как поддержать инициативу Джонсона, так и выступить с собственной. По словам главы "Либеральных демократов" Джо Суинсон, две партии намерены поставить на голосование законопроект о проведении выборов 9 декабря, который позволит обойти жесткие требования действующего законодательства и назначить дату выборов простым большинством голосов, а не двумя третями, что существенно облегчает задачу. Недостаток такого подхода кроется в том, что в законопроект можно будет вносить различные поправки, меняющие первоначальный замысел его авторов.