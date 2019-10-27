В Аргентине закрываются участки для голосования на президентских и парламентских выборах

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 октября. /ТАСС/. Голосование на президентских и парламентских выборах завершилось в воскресенье в Аргентине. Участки открылись в 08:00 по местному времени (14:00 мск), в 18:00 (00:00 мск) они перестали принимать избирателей.

Данные о серьезных нарушениях в день выборов не поступали. Как ожидается, предварительные результаты будут обнародованы после 21:00 (03:00 мск).

Как отметил действующий президент Аргентины Маурисио Макри после посещения своего избирательного участка, в этом году было зарегистрировано "рекордное число проголосовавших за границей". "Мы видим большой интерес, все понимают, что это исторические для нашей страны выборы", - добавил он.

На высший государственный пост претендуют шесть кандидатов. Основная борьба развернется между Макри и оппозиционным кандидатом Альберто Фернандесом, бывшим председателем правительства.

Для победы в первом туре кандидату в президенты, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10 процентных пунктов. Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, второй тур голосования состоится 24 ноября.