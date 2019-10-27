СМИ: оппозиционер Альберто Фернандес лидирует на выборах президента Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 октября. /ТАСС/. Оппозиционный кандидат в президенты Аргентины Альберто Фернандес лидирует со значительным отрывом на выборах главы государства. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Todo Noticias после закрытия избирательных участков.

Телеканал не привел более подробные данные о распределении голосов между кандидатами. Как ожидается, первые официальные результаты будут опубликованы после 21:00 по местному времени (03:00 мск).

На пресс-конференции после закрытия участков председатель правительства Маркос Пенья призвал дождаться официальных результатов. "Результаты будут после 21:00, и тогда мы и будем их анализировать. Сейчас нам кажется преждевременным говорить об итогах", - сказал он.

В воскресенье гражданам Аргентины было необходимо выбрать одного из шести претендентов на высший государственный пост. По данным властей, явка превысила 80%.

Основная борьба разворачивается между Альберто Фернандесом, представляющим левоцентристскую коалицию и действующим президентом Маурисио Макри, представляющим правоцентристские силы. Для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10 процентных пунктов. Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, второй тур голосования состоится 24 ноября.