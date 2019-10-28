Избранный президент Аргентины принял приглашение главы государства о встрече

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 октября. /ТАСС/. Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес подтвердил, что встретится в понедельник с действующим главой государства Маурисио Макри для обсуждения передачи дел.

"Завтра, как объявил президент Макри, я встречусь с ним, и мы начнем обсуждать, что будет в оставшееся время [до инаугурации]", - сказал он в воскресенье, выступая перед сторонниками.

Ранее действующий президент Маурисио Макри поздравил соперника с победой на прошедших в воскресенье выборах главы государства и заявил, что пригласил его на встречу.

"Мы будем сотрудничать во всем, в чем можем, потому что единственное, что нас беспокоит - это благополучие аргентинцев, которые должны перестать страдать", - добавил Фернандес. Он также выразил надежду, что действующие власти будут готовы идти на диалог, когда займут место оппозиции.

Возвращение левых

В паре с Фернандесом, представляющим левоцентристскую коалицию, баллотировалась экс-президент Кристина Фернандес де Киршнер, руководившая страной с декабря 2007 года по декабрь 2015 года. Теперь она займет пост вице-президента.

В ходе предвыборной кампании Фернандес, занимавший пост председателя правительства при экс-президенте Несторе Киршнере, неоднократно критиковал либеральную экономическую политику действующего правительства. Он выступал против заключенного с Международным валютным фондом соглашения о предоставлении кредита на $57 млрд. Политик также обвинял кабинет президента Маурисио Макри в том, что за время его мандата число бедных в Аргентине выросло на 5 млн человек.

Фернандес заявлял, что в случае его победы страна не откажется от своих долговых и контрактных обязательств, но первостепенное значение будут иметь интересы граждан. Кроме того, он выступал за смену курса внешней политики, чтобы "восстановить многосторонние отношения с миром". В частности, избранный президент не поддерживает давление, которое Аргентина оказывает на правительство Венесуэлы в составе Группы Лимы.

Фернандес вступит в должность президента 10 декабря.