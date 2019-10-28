Германия надеется, что Великобритания продуктивно использует отсрочку Brexit

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Германия положительно оценивает очередной перенос сроков Brexit и рассчитывает, что Великобритания с пользой использует отсрочку. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мяч сейчас на стороне Великобритании, важно, чтобы дополнительное время было использовано продуктивно", - сказал он.

Ранее 27 стран - членов Евросоюза решили одобрить запрос Великобритании на третью отсрочку даты Brexit на три месяца - до 31 января 2020 года. По словам главы Евросовета Дональда Туска, это "решение будет официально оформлено письменной процедурой".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Борис Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, однако из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года.