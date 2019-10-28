Военная делегация из России посетит Турцию

АНКАРА, 28 октября. /ТАСС/. Военная российская делегация приедет в Турцию, чтобы обсудить обстановку в Сирии. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Если [курдские формирования] "Силы народной самообороны" (СНС) не выйдут из зоны безопасности, то мы очистим от них эти территории. Сейчас нельзя сказать, что все бойцы СНС покинули эти территории. К нам приедет делегация из РФ, чтобы обсудить шаги, которые необходимо предпринять в рамках планируемого совместного патрулирования [на северо-востоке Сирии]", - подчеркнул министр. По словам Чавушоглу, "приостановка операции "Источник мира" не означает, что Анкара отказалась от шагов по уничтожению террористов, оставшихся на северо-востоке Сирии".

Кроме того, глава МИД заявил, что "США предупредили Турцию об операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ - запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади". "Наши военные координировали действия по операции в Идлибе", - отметил он.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

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